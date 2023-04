Babenhausen

18:00 Uhr

Wechsel bei der Tagespflege: Sylvia Wolf leitet künftig die Einrichtung

Plus Sylvia Wolf übernimmt die Leitung der Tagespflege in Babenhausen von Rosmarie Mensch. Was ihr am Job gefällt und welche Herausforderungen zu meistern sind.

Von Stephan Schöttl

Vom ersten Tag an war Rosmarie Mensch dabei. Am 1. Juli 2012 eröffnete in den Räumen des Seniorenzentrums in Babenhausen eine Tagespflege. Als teilstationäre Einrichtung, die häusliche und ambulante Pflege ergänzt und pflegende Angehörige entlasten soll. Über zehn Jahre ist das inzwischen her. "Wir haben damals mit zwei Öffnungstagen in der Woche begonnen und das Pensum über all die Jahre erhöht", erzählt Mensch. Viel Bürokratie gab es für die Leiterin zu meistern. Manchmal fast zu viel. Jetzt sitzt Mensch mit ihrer Nachfolgerin Silvia Wolf am Tisch im großen Besprechungsraum, lächelt und sagt: "Ich habe mir letztes Jahr zu meinem 60. Geburtstag gewünscht, die Leitungsfunktion abgeben zu dürfen. Es soll mal frischer Wind rein. Ich freue mich, dass ich künftig auch mal sitzen bleiben und mich auf die Leute einlassen kann, ohne schon wieder weg ins Büro zu müssen."

In den vergangenen Monaten hat Rosmarie Mensch ihre Nachfolgerin eingearbeitet, ihr die Tagesabläufe und das Drumherum erklärt. 17 Plätze gibt es in der Tagespflege des Seniorenzentrums am Espach, die von insgesamt 36 Gästen zwischen 79 und 99 Jahren belegt werden. Die einen kommen einmal pro Woche, andere an allen fünf Tagen von 8 bis 17 Uhr. Die Einrichtung ist begehrt, es wird eine Warteliste geführt, immer wieder kommen neue Anfragen. Das verlangt auch dem Personal viel ab. Es geht den Verantwortlichen dabei vor allem ums Wohlfühlen. Die Tagespflege sei ein bisschen mit einem Hotel vergleichbar, sagt Mensch. In einer Art Ersatzhäuslichkeit wolle man eine angenehme Atmosphäre schaffen und ein soziales Umfeld bieten. Silke Bolkart, Geschäftsführerin von Seniorenzentrum und ambulanter Krankenpflege, meint: "Die Besucherinnen und Besucher werden bei uns gefördert, aber auch gefordert."

