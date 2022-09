Babenhausen

Wie sich die Bauarbeiten in Babenhausen auf den Schulverkehr auswirken

Entlang der MN8 in Babenhausen wird weiterhin gebaut.

Lokal Entlang der Kreisstraße MN8 wird gebaut, derzeit ist das Gebiet rund um das Schulzentrum Babenhausen dran. Bürgerinnen und Bürger sind seit einem Jahr mit Baustellen geplagt.

Von Carolin Lindner, Stephan Schöttl

Schwere Zeiten für Babenhauserinnen und Babenhauser: Seit mehr als einem Jahr wird in der Marktgemeinde und drumherum gebaut. Was hinterher ohne Frage viele Vorteile bietet, ist während der Bauphasen doch oft anstrengend für alle Beteiligten wie Autofahrer oder Anwohner. Vor allem, wenn nächste Woche die Schule wieder beginnt, dürfte es für viele Eltern problematisch werden. Denn derzeit laufen die Bauarbeiten direkt am Schulgelände.

