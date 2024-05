Babenhausen

Zwischen Weltuntergang und Wohnzimmeridyll: Luise Kinseher in Babenhausen

Luise Kinseher bei ihrem Auftritt im Theater am Espach in Babenhausen.

Plus Mit Scharfsinn und Humor blickt die bayerische Kabarettistin Luise Kinseher bei ihrem Gastspiel in Babenhausen in die Zukunft. Das Publikum hat viel zu lachen.

Von Zita Schmid

Mit Kabarett die Welt retten? Warum nicht? Die Lage ist ja ernst genug und der Mensch "blöd wie ein Bandwurm", wie Luise Kinseher bei ihrem Auftritt im Theater am Espach meinte. Die Mama Bavaria vom Nockherberg war von München nach Babenhausen gekommen. In ihrem Soloprogramm "Wände streichen, Segel setzen" drang sie vor ins menschliche Unvermögen. Gleichzeitig präsentierte sie auch vermeintliche Lösungsansätze. Schonungslos und mit so mancher Breitseite, freilich. Aber auch mit Tiefgang. Skurril und versponnen komisch zudem allemal. Das Publikum hatte an diesem Abend sehr viel zu lachen.

Es begann mit Aida-Flair und einer Sonnenbrille tragenden Luise Kinseher. Als dann mit lautstarker Unterstützung des Publikums das gemeinsam gesungene Lied "Seemann, lass das Träumen" verklungen war, meinte die Kabarettistin: "Jetzt ist die richtige Stimmung". Nämlich, um zu verkünden, dass es tatsächlich aus ist mit dem Träumen. "Wir sitzen alle im selben Boot". Und dieses Boot werde bald untergehen. Dass dann auch "Florian Silbereisen weg sein wird", sah sie gelassen. Was von uns übrigbleiben wird, schilderte sie aber drastisch, nämlich nur Plastikmüll und radioaktiver Abfall.

