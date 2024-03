Feuerwehreinsatz in Industriebetrieb in Balzheim

Weil es nach Rauch gerochen hat, sind am frühen Mittwochmorgen etliche Einsatzkräfte ins Gewerbegebiet bei Unterbalzheim ausgerückt.

Ein verdächtiger Rauchgeruch hat am frühen Mittwochmorgen gegen 4.45 Uhr einen größeren Aufmarsch von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in einem Industriebetrieb im Gewerbegebiet bei Unterbalzheim ausgelöst. Mitarbeiter in der Nachtschicht hatten den deutlichen Geruch wahrgenommen, der auch noch da war, als die Feuerwehren eintrafen. Die Produktionsanlagen des Betriebs waren vorsorglich stillgelegt worden und sämtliche Beschäftigten hatten die Gebäude verlassen.

Feuerwehr bei Unterbalzheim: Grund für den Rauchgeruch blieb unklar

Neben der Ortsfeuerwehr aus Balzheim wurden die Nachbarwehren aus Altenstadt und Illertissen zur überörtlichen Hilfeleistung alarmiert, weil eine Drehleiter vorsorglich bereitgestellt werden musste und weil zu erwarten war, dass Atemschutzgeräteträger in größerer Anzahl benötigt werden könnten. Neben den Feuerwehren standen mehrere Kräfte des Rettungsdienstes von DRK und ASB zur Verfügung. Auch eine Polizeistreife des zuständigen Reviers Ulm-West war gekommen.

Nach längerer Absuche und nachdem keine Rauch- oder Brandmeldeanlagen Alarm ausgelöst hatten, konnten sämtliche Einsatzkräfte wieder abrücken. Der verdächtige Geruch hatte sich inzwischen weitgehend verflüchtigt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm im Laufe des Vormittags mitteilte, war auch nach Einsatzende gegen sechs Uhr morgens nichts mehr festzustellen.