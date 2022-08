Abgase aus dem Bauhof Bellenberg stinken einem Nachbarn gewaltig

Lokal Ein Anwohner in Bellenberg hat Verbesserungsvorschläge gemacht. Doch die wurden offenbar nicht gehört. Jetzt verspricht der Bürgermeister Abhilfe.

Ein direkter Anwohner des Bauhofs in Bellenberg sieht sich seit Kurzem durch die Abgase laufender Dieselmotoren belästigt. Diese würden über den Tag verteilt immer wieder Wasser in kleine Tanks pumpen, mit denen die Fahrzeuge zum Bewässern der Pflanzanlagen innerhalb der Gemeinde ausrückten.