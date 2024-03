Bellenberg

vor 33 Min.

Bellenberg richtet neue Unterkunft für Obdachlose ein

Plus Die Kommune hat ein Gebäude erworben und will es passend für die künftige Nutzung ausstatten. Eine Frage ist noch offen.

Von Regina Langhans

Die Gemeinde Bellenberg hat ein Auge auf jene, die sich keine oder kaum eine eigene Wohnung leisten können. Weil sich das Renovieren einiger kommunaler Unterkünfte nicht mehr lohnt, hat die Verwaltung ein zusätzliches Gebäude erworben. Wohnungslose kommen in Bellenberg gegen eine Nutzungsentschädigung unter. Der Gemeinderat war sich bis auf eine Gegenstimme einig, dass das Bauamt den neuen Erfordernissen entsprechend an dem Haus kleinere Umbaumaßnahmen vornehmen soll.

Nach einer Begutachtung vor Ort hat der Gemeinderat das an der Brandenburger Straße liegende Wohnhaus zum Umbau in ein Obdachlosenheim für geeignet befunden. Es bietet Platz für sechs Einzelzimmer, die mit dem Nötigsten ausgestattet werden, um eine vorübergehende würdige Bleibe darzustellen. Angeschafft werden etwa ein Bettgestell mit Matratze, Tisch, Stuhl sowie ein Kleiderspind. Etwas problematischer wird es bei den Sanitäranlagen, die ausreichend zur Verfügung stehen sollen, um Konfliktpotenzial zu vermeiden. Die Bauverwaltung schlug vor, auf der Nordseite des Areals einen Toiletten- und Duschcontainer aufzustellen mit einer Überdachung oder Einhausung für den Zugang zur nördlichen Außentüre. Kanal- und Wasserleitung seien vorhanden. Der Container könne nach dem Anschließen sofort genutzt werden, so Bauamtsleiter Rainer Herzog.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen