Die Friedhofsgebühren in Bellenberg steigen zum Jahreswechsel

Plus Bellenberg ändert seine Friedhofssatzung. Die Gebührenerhöhung ist nicht die einzige Änderung zum kommenden Jahr.

Für das neue Jahr hat die Kommune Bellenberg ihre Friedhofsgebühren angepasst. Kämmerin Verena Miller stellte im Gemeinderat die Neukalkulation vor, welche eine damit beauftragte Firma für Kommunalberatung erstellt hat. Die Neuberechnung tritt mit Jahresbeginn in Kraft.