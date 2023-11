Bellenberg

Die Sportgaststätte in Bellenberg muss ihre Adresse ändern

Die Umwidmung von "Sportanlage" in "Rudolf-Mang-Straße" in Bellenberg hat Auswirkungen auf die Anlieger.

Plus Bellenberg hat eine Straße nach dem Gewichtheber Rudolf Mang benannt. Das hat Folgen für die Anlieger. Doch der Gemeinderat lehnt einen Antrag dazu ab.

In Erinnerung an den berühmten Gewichtheber Rudolf Mang, der beim Athletik-Sportverein (ASV) in Bellenberg zum Leistungssport gefunden hat, heißt die dorthin führende Straße nicht mehr „Sportanlage“, sondern Rudolf-Mang-Straße. Dieses hat aber zur Folge, dass die neben ASV-Halle und Fußballstadion befindliche Sportgaststätte ebenfalls ihre Adresse ändern muss. Ihr Antrag, den alten Namen „Sportanlage“ ersatzweise ihrer zweiten, südlichen Zufahrt, einem Feldweg, zu geben, lehnte der Gemeinderat ab.

Der Vorschlag des Wirts überzeugte das Gremium nicht

Wie berichtet hat die Gemeinde Bellenberg die Straße „Sportanlage“, die entsprechend ihrem Namen auch zu den Sportanlagen führt, in Rudolf-Mang-Straße umgewidmet. Sie verweist auf die sportliche Heimat des Geehrten, nämlich den Athletik-Sportverein, dessen Sporthalle sich am Ende der umbenannten Stichstraße befindet. Alle anliegenden Sportbereiche, also auch das Fußballstadion und die Sportgaststätte, müssen nun ihre Adresse ändern und profitieren nicht mehr von dem klingenden Straßennamen „Sportanlage“. Daher hatte Michael Schönfeld, Wirt der Sportgaststätte, den Antrag gestellt, seiner zweiten Zufahrt, einem Feldweg, den Namen „Sportanlage“ zu geben. Damit wäre für das Lokal und seine Gäste die sprechende Straßenbezeichnung gewahrt.

