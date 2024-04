Dieb stiehlt 420 Euro aus Umkleidekabine

Während eines Fußballspiels auf dem Sportgelände in Bellenberg durchsucht eine unbekannte Person mehrere Taschen und findet darin Bargeld.

Ein Dieb oder eine Diebin hat am Karsamstag auf dem Sportgelände in Bellenberg Beute gemacht: In der Zeit von 15.05 bis 15.45 Uhr, so teilt die Polizei mit, wurde auf dem Gelände unter der Adresse Sportanlage 1 aus einer unversperrten Umkleidekabine Bargeld entwendet. Die unbekannte Person betrat demnach während der ersten Halbzeit eines Fußballspiels die Umkleidekabine, durchwühlte mehrere Taschen und nahm daraus insgesamt 420 Euro mit. Anschließend entfernte sie sich von der Örtlichkeit. Sieben Personen sind von dem Diebstahl betroffen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)