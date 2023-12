In Bellenberg hat sich nicht nur auf der Bahnhofswiese viel getan

Plus In der Weihnachtssitzung blickt Bürgermeister Oliver Schönfeld zurück. Neben vielen Verwaltungsaufgaben galt es auch, Überzeugungsarbeit zu leisten.

Die Weihnachtssitzung ist die letzte im Jahr des Gemeinderats Bellenberg, getagt wird dabei traditionell in den Bürgerstuben. Entsprechend mischten sich in den Rückblick von Bürgermeister Oliver Schönfeld einige emotionale Töne. Ähnliches galt für das Gremium, welches Gelegenheit hatte, im Gegenzug auch die Arbeit des Rathauschefs zu kommentieren. Stellvertretend attestierte Gerhard Schiele ( SPD) dem Bürgermeister eine gute Zusammenarbeit.

Erst kürzlich hatte Bürgermeister Schönfeld sein Ratsgremium herausfordernd ein „gallisches Dorf“ genannt, um mehr Lust auf interkommunale Zusammenarbeit zu wecken. Nun aufs Jahr zurückblickend, sagte er: „Zusammen sind wir Bellenberg und erschaffen uns eine lebendige Gemeinschaft im Illertal.“ Er sei stolz, auch als Bürgermeister weiterhin Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Die Arbeit im Rathaus mache nach wie vor Spaß.