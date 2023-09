Bellenberg

Inklusion auf dem Sportgelände: Bellenberg baut Barrieren ab

Plus Der Fußballverein Bellenberg schafft Barrierefreiheit zwischen Sportgelände und Sportgaststätte. An einer Lösung hat der Verein lange getüftelt.

Von Regina Langhans

Dem Fußballverein Bellenberg ist am Wohlergehen seiner Fans gelegen - und zwar all seiner Fans, ob jung oder alt. Aus dem idyllisch am Ortsrand gelegenen Sportgelände mit Gaststätte und Aussichtsplattform könnte sich dadurch jetzt ein beliebter Anlaufpunkt fürs ganze Dorf entwickeln. Denn der zweitgrößte Verein Bellenbergs punktet mit einer Neuerung: Per Aufzug können ab sofort die Gäste barrierefrei zwischen Stadion und höher gelegener Gaststätte hin- und herpendeln. „Die Zeiten, dass bei uns eventuell jemand nicht mitfeiern kann, sind vorbei“, freuen sich Vorsitzender Daniel Schönfeld und sein Stellvertreter Alois Renz.

Die größte Begeisterung darüber dürfte aber Max Fischer, vormals zweiter FV-Vorsitzender, Metzgermeister, Sponsor und eben Bellenberger Original, hegen. „Zwei Enkel spielen Fußball und der Opa muss überall mit dabei sein“, weiß der Vorsitzende Schönfeld. Denn die Freitreppe werde dem Senior mit der Zeit schon etwas beschwerlich.

