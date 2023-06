„JuBel“ in Bellenberg: So geht es mit dem Jugendtreff weiter

Plus Der Bellenberger Gemeinderat verlängert den Kooperationsvertrag mit dem Verein Riesenspaß-Au. Was Jugendlichen im früheren Bahnhofsgebäude geboten wird.

Die Gemeinde Bellenberg setzt in der Jugendarbeit weiterhin auf Max Scheu und seinen Verein Riesenspaß-Au. Den vor einem Jahr geschlossenen Kooperationsvertrag zur Betreuung der Jugendlichen mit ihrem Domizil im früheren Bahnhofsgebäude hat der Gemeinderat um zwei Jahre verlängert.

Dabei handelt es sich um ein Vertragswerk, das der Pädagoge und die Gemeinderätin Juliane Wagner für die Bedürfnisse der Jugendarbeit in Bellenberg im Vorjahr gemeinsam aufgesetzt haben. Es ist nun weitere zwei Jahre gültig. Zum 19. Juni 2025 endet die Vereinbarung automatisch.