Jugendlicher nach Streit im Krankenhaus

Nach einer Auseinandersetzung in Bellenberg ist ein Jugendlicher am frühen Samstagmorgen im Krankenhaus gelandet. Bei der Sportanlage waren gegen 0.25 Uhr ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger in Streit geraten, berichtet die Polizei. Im Verlauf der Auseinandersetzung entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Folge beide Jugendliche zu Boden stürzten. Dabei verletzte sich eine Person schwerer an der Schulter. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (AZ)