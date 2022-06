Kindergarten in Bellenberg soll eine gemauerte Rampe bekommen

Lokal Für Eltern mit Kinderwagen ist der östliche Eingang in die Kita schwierig zu benutzen. Jetzt gibt es dafür eine Lösung.

Nun soll auch der östliche Eingang am Haus des Kindes „Guter Hirte“ in Bellenberg einen barrierefreien Zugang erhalten. Anders als der mit Auffahrtsschienen versehene mittlere Eingang soll es eine gemauerte Rampe geben. Damit kommt der Gemeinderat dem Wunsch einiger Eltern nach. Zugleich würde die Kommune auf ihrem Weg zur Barrierefreiheit einen Schritt weiter kommen, fanden einige Räte.