Radfahrerin verletzt: Ihr wurde die Vorfahrt genommen

In Bellenberg sind eine Autofahrerin und eine Radfahrerin kollidiert, weil die Autofahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt der Fahrradfahrerin missachtet hat.

Beim Abbiegen ist eine Autofahrerin unaufmerksam gewesen und deswegen mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Die Radfahrerin verletzte sich dabei leicht. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmittag gegen 13 Uhr auf der Illertaltangente in Bellenberg. Eine 71-jährige Autofahrerin fuhr von Vöhringen kommend auf der Straße und wollte dann nach links in die Illerstraße einbiegen.

Sie missachtete laut Polizeibericht der Polizeiinspektion Illertissen beim Abbiegen die Vorfahrt einer 57-jährigen Radfahrerin, die ebenfalls in nördliche Richtung auf dem Radweg fuhr und gerade die Illerstraße überquerte. Die beiden stießen zusammen, die Radfahrerin stürzte und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 300 Euro. (AZ)