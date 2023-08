Schon wieder eine Wand in Bellenberg mit Graffiti beschmiert

Zum wiederholten Mal hat eine unbekannte Person eine Fassade in der Bellenberger Innenstadt verunstaltet. Mit weiteren Indizien bittet die Polizei um Mithilfe.

Eine unbekannte Person hat am Mittwoch eine Garagenwand am Bellenberger Kirchplatz mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei stellt diesen Fall in Zusammenhang mit anderen Graffiti-Schmiereien im Ortsgebiet, über die Anfang der Woche berichtet wurde. Auf die schwarze Fläche hat der Unbekannte laut Polizeiangaben ein rotes Herz gemalt. Die Fassade grenzt an einen Supermarktparkplatz, der des Öfteren von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt wird. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Die Polizei vermeldet außerdem, dass die Farbschmierereien inhaltlich keinen Sinn ergeben und keine politische Botschaft haben. Auffällig sei die Ziffernfolge „584“, die in mehreren Fällen verwendet wurde. Hier könnte es sich um die letzten drei Ziffern einer Postleitzahl handeln. In der Region ergebe sich somit ein Zusammenhang mit Ehingen (Donau). Wer einen der Vorfälle beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)