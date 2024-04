Bellenberg

Sind die Abholzeiten der Offenen Ganztagsschule zu wenig familienfreundlich?

Die Offene Ganztagsschule in Bellenberg ist in die Grundschule der Lindenschule integriert, die vor wenigen Jahren einschließlich Mensa rundum saniert wurde.

Plus Eltern aus Bellenberg pochen auf die bisherige Satzung mit 13-Uhr-Angebot. Was OGTS-Leiterin und Bürgermeister zur Kritik an der Änderung sagen.

Von Regina Langhans

Zoff wegen der Offenen Ganztagsschule (OGTS) in Bellenberg: Einige Eltern pochen auf die bislang angebotene 13-Uhr-Abholzeit auch im neuen Schuljahr – und sehen sich von den Verantwortlichen zu wenig wahrgenommen. Deswegen hat sich ein Elternpaar per E-Mail an unsere Redaktion gewandt. Es beruft sich auf das in der Satzung verankerte 13-Uhr-Angebot. Die künftig um eine Stunde auf 14 Uhr verschobene erste Abholzeit sei wenig familienfreundlich. Bürgermeister Oliver Schönfeld und OGTS-Leiterin Andrea Ostermeier erklären die Hintergründe.

Betroffen sind wohl rund 25 Eltern, unter anderem von Kindern, die erst im September eingeschult werden. Beim Ausfüllen der OGTS-Anmeldung fürs neue Schuljahr habe ein Kästchen für das 13-Uhr-Angebot gefehlt, wird moniert. Die E-Mail an unsere Redaktion wurde nicht namentlich, sondern mit „Eltern eines OGTS-Kindes“ unterschrieben. Weiter heißt es darin, dass die 13-Uhr-Buchung in der bis heute gültigen Satzung wie auch Gebührensatzung von 2016, also seit Anbeginn, festgeschrieben sei. So macht das Elternpaar auch ein gewisses Gewohnheitsrecht geltend und sieht sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Planungssicherheit einiger Familien werde durcheinander gebracht.

