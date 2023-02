So sieht die Planung für den Haushalt in Bellenberg aus

Plus Trotz aktueller Krisen nimmt sich die Gemeinde Bellenberg für dieses Jahr einiges vor. Ohne neue Schulden wird das nicht gehen.

Der Gemeinde Bellenberg stehen einige Investitionen ins Haus, insbesondere der notwendige Neubau des Kindergartens. Doch mit Blick auf die aktuellen Krisen hat Bürgermeister Oliver Schönfeld beim Festlegen des Haushalts für 2023 von einer "Rahmenplanung" gesprochen, deren Inhalte gegebenenfalls angepasst werden könnten. So gab es auch nicht viel zu diskutieren, und das Gremium segnete das Zahlenwerk einstimmig ab.