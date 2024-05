Unbekannter entwendet Bienenkasten

Ein Imker stellt den Bienenkasten an einem anderen Ort auf, um ein ausgeschwärmtes Volk wieder einzufangen. Doch stattdessen greift ein Dieb zu.

In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagvormittag, 9.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen Bienenkasten gestohlen, der an einem Feldweg beim Riedhofweg in Bellenberg aufgestellt war. Einem 67-jährigen Imker war zuvor ein Bienenvolk ausgeschwärmt, der Mann fand es in der Nähe seiner Bienenkästen in einem Baum wieder. Er schüttelte einen Teil der Bienen in einen der Kästen, in der Hoffnung, die Königin würde sich unter diesen Tieren befinden, damit auch der Rest des Volkes zurückkehrt.

Dieser Vorgang dauert für gewöhnlich einige Stunden, weshalb der Imker den Bienenkasten an dem Baum zurückließ. Als er am nächsten Morgen nach seinen Tieren sehen wollte, war der Bienenkasten verschwunden. Das Bienenvolk hing in unerreichbarer Höhe erneut an dem Baum. Der Bienenkasten hat einen Wert von geschätzt 100 Euro. Ob der Imker sein ausgeschwärmtes Bienenvolk wieder einfangen konnte, ist der Polizei nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeidienststelle in Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)