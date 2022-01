Bellenberg

Weniger Gewerbesteuer: Bellenberg will einen Kredit aufnehmen

Plus Die Gemeinde Bellenberg verzeichnet Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Um dringende Projekte realisieren zu können, plant die Kommune eine Kreditaufnahme.

Von Regina Langhans

Eingebrochene Gewerbesteuern einerseits sowie Bauvorhaben und Personalaufstockung auf der anderen Seite sind schuld an der angespannten Haushaltslage in Bellenberg. Das erfordert wohl in diesem Jahr eine Kreditaufnahme, deren Höhe Kämmerin Verena Miller vorläufig auf 675.604 Euro kalkuliert. Zum knappen Kassenstand würden verschiedene Faktoren beitragen, berichtete sie im Gemeinderat. Trotzdem segnete das Gremium das Zahlenwerk mit einstimmigem Beschluss ab.

