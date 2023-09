Berkheim

16:25 Uhr

Linienbus brennt in Berkheim: 100.000 Euro Schaden

Wegen eines brennenden Linienbusses war die Feuerwehr am Dienstagabend in Berkheim im Einsatz.

Fahrgäste bemerken an einer Haltestelle in Berkheim, dass Rauch aus dem Motorraum eines Busses dringt. Kurze Zeit später steht das Fahrzeug in Flammen.

In Berkheim ist am Dienstagabend ein Linienbus in Brand geraten. Gegen 17.30 Uhr rückte die Feuerwehr dem Polizeibericht zufolge zu dem Einsatz in der Leutkircher Straße aus. Dort hatten Fahrgäste an einer Haltestelle bemerkt, dass es aus dem Motorraum des Busses rauchte. Jegliche Versuche, das Feuer zu löschen, blieben ohne Erfolg. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem technischen Defekt aus Kurze Zeit später breiteten sich die Flammen auf den Innenraum aus und der Bus stand in Vollbrand. Die Feuerwehren Berkheim und Erolzheim reinigten nach dem Brand die Fahrbahn und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Straßenmeisterei Ochsenhausen richtete eine Umleitung ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt aus. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den Bus. (AZ)

