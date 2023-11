Beim Zigarettenholen Motor laufen gelassen: Auto landet in Bach

Ein Mann will in Nordholz nur kurz zum Zigarettenautomaten und lässt dabei den Motor laufen. Ein Fehler, wie sich herausstellt. Das Auto rollte in einen Bach.

Ein Missgeschick mit Folgen ist am Sonntagnachmittag einem Autofahrer in Nordholz passiert. Der 56-Jährige hatte nach Angaben der Polizei mit seinem Auto im Ortsteil Nordholz angehalten und war aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, um zu einem Zigarettenautomaten zu gehen. Dabei ließ er den Motor weiter laufen. Da der Fahrer vor dem Verlassen seines Autos offenbar vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte mit laufendem Motor quer über die Straße, so die Polizei. Schließlich landete der Wagen in einem Bach und kippte dort auf die linke Fahrzeugseite.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Buch und Illertissen, der Wasserwacht, des Rettungsdienstes und der Polizei bargen den Pkw unter Zuhilfenahme eines Abschleppunternehmens. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr setzte vorsorglich einen Filter in den Bach ein, da im Rahmen der Fahrzeugbergung sehr geringe Mengen an Betriebsstoffen ausliefen. (AZ)