Buch rüstet sich für einen flächendeckenden Stromausfall

Plus Sollte es zu einem großflächigen Stromausfall kommen, dann wollen Kommunen gut vorbereitet sein. Im Markt Buch wurden für dieses Szenario konkrete Maßnahmen beschlossen.

Um in Zeiten der Energiekrise für einen eventuellen flächendeckenden und länger anhaltenden Stromausfall im Gemeindegebiet gerüstet zu sein, hat der Marktrat Buch bei seiner Sitzung über erste Maßnahmen beraten. Schließlich sollen im Falle eines Brownouts (Spannungsabfall im Energieversorgungssystem) oder Blackouts (großflächiger Stromausfall) die wichtigsten kommunalen Gebäude mit elektrischer Energie versorgt werden können, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle. Um dies sicherzustellen, fasste das Ratsgremium mehrere Beschlüsse.