Illegale Schnapsbrennerei in Buch fliegt auf

Rettungsdienst, Feuerwehren und Polizei waren am Samstag in Buch im Einsatz. Ein Mann klagte über Atemnot. Das hatte mit seinem Keller zu tun.

Ein Mann hat in Buch offenbar eine illegale Schnapsbrennerei betrieben. Das Ganze war am Samstag aufgeflogen, nachdem der 67-Jährige über Atemprobleme geklagt hatte.

Wie die Polizei berichtet, rief eine 18-Jährige gegen 17.30 Uhr den Rettungsdienst. Als dieser am Einsatzort eintraf, schlug der mitgeführte CO-Melder an. Er zeigte erhöhte Werte an. Daraufhin wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Polizei stellt die Destillerie samt Zubehör in Buch sicher

Die Feuerwehr stellte die Ursache schnell fest: Der 67-jährige Mann unterhielt im Keller eine illegale Destillerie, die mit einer Gasflasche mit Brenner betrieben wurde. In der Folge stieg der CO-Wert in der Wohnung - und verursachte die Atemnot.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte die Destillerie samt Zubehör sicher. Hochprozentiger Brand "im mittleren, zweistelligen Literbereich" befand sich im Haus. Das Hauptzollamt Kempten ist informiert und übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Auf den "illeglen Brenner" kommt nun eine Anzeige gemäß der Abgabenordnung - landläufig Steuerhinterziehung - zu. (AZ/stz)