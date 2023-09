Randalierer beschädigt Auto in Buch

Ein schwarzer Audi wurde in Buch massiv beschädigt. Unter anderem wurde der Heckscheibenwischer abgerissen. Die Polizei sucht Zeugen.

Massive Schäden hat die Polizei an einem schwarzen Audi in Buch festgestellt. Der oder die bislang unbekannte Täter haben wohl mehrfach gegen die rechte Seite des Wagens getreten und den Heckscheibenwischer abgerissen, teilt die Polizei mit. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro aus. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 14.30 Uhr. Zeugen der Tat sollen sich unter der Rufnummer 07303/ 96510 bei der Polizeiinspektion Illertissen melden. (AZ)