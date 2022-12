Wer hat einen Schaden an seinem Auto festgestellt?

Eine Autofahrerin vermutet, dass sie in Obenhausen einen geparkten Wagen gestreift hat. Jetzt sucht die Polizei den Besitzer des möglicherweise betroffenen Autos.

In der Nacht zum Samstag parkten in Obenhausen wegen eines Festes mehrere Fahrzeuge in der Straße Zur Unteren Mühle. Auch eine 28-Jährige war dort, berichtet die Polizei. Als diese mit ihrem Auto den Heimweg antrat, streifte sie möglicherweise mit ihrem Wagen an einem der geparkten Fahrzeuge entlang. Sie wendete anschließend und suchte die Fahrzeuge mit einer Taschenlampe nach dem eventuell entstandenen Schaden ab, konnte jedoch kein beschädigtes Auto ausfindig machen.

Die 28-Jährige meldete den Vorfall daher am Folgetag vorsorglich der Polizei Illertissen. Der Eigentümer des möglicherweise beschädigten Autos wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (AZ)