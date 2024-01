Lastwagen brettert mit Tempo 100 über die Autobahn

Bei der Kontrolle eines Lastwagenfahrers auf der Rastanlage Illertal-Ost stellt sich heraus, dass der 28-Jährige mehrmals gegen das Tempolimit verstoßen hatte.

Ein ausländischer Lastwagenfahrer hat am Mittwoch eine Sicherheitsleistung hinterlegen müssen, damit er nach einer Polizeikontrolle seine Fahrt fortsetzen durfte. Dem Polizeibericht zufolge überprüften Beamte des Gefahrguttrupps am Nachmittag an der Rastanlage Illertal-Ost bei Kellmünz und Dettingen an der Iller einen Sattelzug mit rumänischer Zulassung. Bei der Auswertung des digitalen Kontrollgerätes stellten sie mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest, die der 28 Jahre alte Fahrer am Vortag im Bundesgebiet begangen hatte.

Die Polizisten leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer ein

Laut Polizei war er zeitweise mit einem Tempo von deutlich mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs, dabei dürfen Lastwagen nur 80 km/h schnell fahren. Nachdem der Mann eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich bezahlt hatte, durfte er weiterfahren. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)