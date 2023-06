1050 Jahre Dietenheim: So sieht das Jubiläumsprogramm aus

Das Jahr 2023 steht in Dietenheim und Regglisweiler im Zeichen von zwei Jubiläen. Die Stadt plant ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene.

Musikbegeistert, heimatverbunden oder tanzwütig: Im Jubiläumsprogramm zu 1050 Jahre Dietenheim bieten Stadt, Kirche und Vereine ein vielfältiges Programm an, in dem ein Höhepunkt den nächsten jagt. Wir geben einen Überblick.

Natürlich sei auch die Fasnet-Kampagne der Ranzenburger Narrenzunft dieses Jahr auf das Stadtjubiläum ausgerichtet, sagt Dietenheims Hauptamtsleiter Dietmar Kögel. Am 28. Januar laden Tanzgarde und Prinzenpaar zum Hofball mit dem Titel "Glamourös-Pompös – 1050 Jahre Ranzenburg" ein.

Pfingstprogramm des Jugendhauses Dietenheim orientiert sich an Jubiläum

Kögel freut sich besonders auf das Kirchenkonzert am 7. Mai. Dieses Jahr traut sich der Illertisser Countertenor Benno Schachtner an Georg Friedrich Händels anspruchsvolles Oratorium "The Messaiah – Ein Pasticcio" heran. Mit der Konzertreihe knüpfe die Pfarrkirche St. Martin an den großen Erfolg der Johannespassion im letzten Jahr an, sagt Kögel. Da ginge jetzt die heiße Phase los.

Auch das jährliche Pfingstprogramm des Jugendhauses der Stadt Dietenheim widmet sich dem Thema Stadtjubiläum in den Kinder-Aktionstagen vom 30. Mai bis 2. Juni am Jugendhaus.

Am 16. Juni wird die Stadthalle Dietenheim zur Festhalle

Das offizielle Highlight findet laut Hauptamtsleiter Kögel am 16. Juni statt: Dann wird die Stadthalle Dietenheim zur großen Festhalle herausgeputzt. Zum Festabend kommen unter anderen der Landrat des Alb-Donau-Kreises Heiner Scheffold und der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch – der in Dietenheim aufgewachsen ist – zur Gesprächsrunde. Anschließend sei mit der Tanzgruppe "Cracy Girls" und abschließendem Großen Zapfenstreich auch der Spaßfaktor garantiert, so Kögel.

Neben dem großen Jubiläum in Dietenheim feiert auch die Regglisweiler. Die dortigen Vereine organisieren vom 15. bis 17. September ihr großes Festwochenende zum 750-jährigen Ortsjubiläum. Den fulminanten Auftakt am Freitagabend bildet das Rock-Konzert mit den Metal-Koryphäen von "Overload". Am Samstag tun sich die ortsansässigen Musikvereine mit der Feuerwehr zu einem bunten Heimatabend zusammen. Abgerundet wird das Programm zum Festwochenende in Regglisweiler mit einem Festgottesdienst – inklusive anschließendem Weißwurstfrühstück.