Betrunken, aber einsichtig: Polizei stoppt Autofahrer in Dietenheim

Bei einer Polizeikontrolle in Dietenheim gibt ein Fahrer freimütig zu, dass er zu viel getrunken hat. Seinen Führerschein ist der 63-Jährige trotzdem erstmal los.

Am Montag stoppte die Polizei in Dietenheim einen Mann der deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Bereits in den Morgenstunden, gegen 9.30 Uhr, kontrollierte die Polizei den 63-Jährigen mit seinem VW in Dietenheim. Sogleich gab er gegenüber den Beamten an, nicht verkehrstüchtig zu sein.

Ein Test bestätigte, dass der Fahrer mit seiner Einschätzung richtig lag und deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Die Polizei brachte ihn ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Seinen Führerschein musste der 63-Jährige noch an Ort und Stelle abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)