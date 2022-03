Dietenheim baut: Welche Projekte starten können und wo es noch Probleme gibt

Plus Im Neubaugebiet in Regglisweiler sind die neuen Bauherren ausgewählt worden. Und auch der Gewerbe- und Wohnpark auf dem Amann-Areal kommt voran.

In Dietenheim und Regglisweiler gehen die Planungen für Bauprojekte zügig voran. Mit einem anderen Projekt tun sich die Mitglieder des Gemeinderats dagegen nach wie vor schwer.