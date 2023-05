Dietenheim

Gemeinderat Dietenheim beschließt Ablaufplan für Breitbandausbau

Plus Der Dietenheimer Gemeinderat trifft drei wichtige Beschlüsse. Es geht um Prioritäten bei der Verlegung von Glasfaserkabeln, Klimaschutz und Energieversorgung.

Drei Beschlüsse mit großer Zukunftswirkung sind auf der Tagesordnung der Mai-Sitzung des Dietenheimer Gemeinderates gestanden. Zunächst ging es um den weiteren Ausbau des Breitbandnetzes für die Gebiete, die bisher als „weiße Flecken“ in den Plänen vermerkt sind. Der Auftrag für die gesamte Verlegung der Glasfaserkabel mit einem Volumen von rund drei Millionen Euro war bereits im Dezember 2022 an die Berkheimer Baufirma Max Wild vergeben worden. Inzwischen wurde ein Ablaufplan ausgearbeitet, in dem sowohl das Stadtgebiet Dietenheim als auch der Ortsteil Regglisweiler in sechs Zonen eingeteilt und Prioritäten festgelegt wurden.

Erste Priorität bekamen folgende Gebiete: In Dietenheim werden 67 Grundstücke im Gewerbegebiet Süd mit Martin-Adolff-Straße und Bürgermeister-Widmann-Straße sowie zwei Aussiedlerhöfe und die Hochwasserschutzeinrichtungen am Gießen erschlossen. Im Gewerbegebiet Nord einschließlich Amann-Gelände und im Westen werden sechs Aussiedlerhöfe sowie die Wasserversorgung Dietenheim erschlossen. In Regglisweiler werden 101 Grundstücke im Neubaugebiet Oberer Wangener Weg, in den Kreuthöfen sowie insbesondere im Bereich „Regglisweiler Mitte“ zum Beispiel mit Rathausweg, Zankergasse bis Unter den Eichen und im Westen zwei Aussiedlerhöfe sowie die Wasserversorgungsanlage Regglisweiler versorgt.

