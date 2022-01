Lautes Treffen in der Nacht in Dietenheim: Anwohner rufen Polizei

Eine Gruppe trifft sich nachts auf einem Parkplatz in Dietenheim und verursacht Lärm sowie Dreck. Weil sich Anwohner gestört fühlen, greift die Polizei ein.

Nächtlicher Lärm im Umfeld der Schulen in Dietenheim hat am vergangenen Wochenende Anwohner aufgeschreckt und dazu veranlasst, die Polizei zu rufen. Ursache dafür war ein Treffen von etwa einem Dutzend Personen, die mit mehreren Autos in der Nacht auf Sonntag auf einem Parkplatz am Promenadeweg standen. Dem Polizeibericht zufolge verursachte die Gruppe nicht nur Lärm, sondern räumte auch ihre Hinterlassenschaften nicht weg. Die Anwohner fühlten sich dadurch gestört und verständigten die Polizei.

Die Polizisten führten mit der Gruppe in Dietenheim belehrende Gespräche

Die Beamten ermittelten die Beteiligten und führten belehrende Gespräche. Dabei prüften sie auch, ob es zu Handlungen gekommen war, die Anzeigen nach sich ziehen. "Die Verantwortlichen zeigten sich einsichtig und verlagern ihre Treffen künftig an einen anderen Ort außerhalb der Ortschaft", teilt die Polizei abschließend mit. (AZ)