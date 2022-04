Dietenheim-Regglisweiler

06:00 Uhr

Internationale "Whisky Bible": Regglisweiler Brennerei spielt vorne mit

Foto: Designbüro Bauer Gmbh & Co. Kg (Archivbild)

Roland Feller, Betriebsinhaber der Brennerei in Regglisweiler, freut sich über die Auszeichnung.

Plus Ein Whisky aus dem Alb-Donau-Kreis punktet in einem international renommierten Fachbuch. Die Brennerei ist stolz – zumal es anfangs einige Skeptiker gab.

Von Sabrina Karrer

Die Brennerei Feller in Regglisweiler ist stolz: Einer ihrer Whiskys ist in einem international renommierten Fachbuch als bester aus Deutschland aufgeführt, in Jim Murray's Whisky Bible 2022. Für Inhaber Roland Feller gleicht das einem Ritterschlag. Dabei sei er noch belächelt worden, als er damit begann, Whisky zu brennen, erzählt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen