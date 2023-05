Unbekannter greift Mann in Dietenheim mit Messer an

Ein 59-Jähriger möchte sich am Dietenheimer Badesee mit Freunden treffen. Doch er wird Opfer eines Überfalls. Trotz Fahndung kann der Räuber entkommen.

Ein mit einem Messser bewaffneter Mann hat am Mittwoch einen 59-Jährigen in Dietenheim beraubt. Dem Polizeibericht zufolge war der 59-Jährige gegen 20 Uhr am Dietenheimer Badesee unterwegs. Er wollte sich dort wohl mit Bekannten im Bereich des Ufers treffen. Da er niemanden antraf, ging er vom Ufer zurück in Richtung Parkplatz. Plötzlich trat ihm ein unbekannter Mann am dortigen Kiosk entgegem.

Der Unbekannte hielt nach Angaben der Polizei in beiden Händen ein Küchenmesser. Unter der Androhung, den 59-Jährigen abzustechen, forderte der Mann Geld. Er griff den 59-Jährigen mit Tritten an und führte Stichbewegungen mit dem Messer aus. Beim Abwehren des Angriffs erlitt der 59-Jährige leichte Schnittverletzungen. Er gab dem Täter sein gesamtes Bargeld. Der Angreifer nahm das Geld und flüchtete unerkannt in Richtung Parkplatz.

Durch Hilferufe des 59-Jährigen wurden Jugendliche auf den Vorfall aufmerksam. Die sahen den Täter noch flüchten. Die herbeigerufene Polizei fahndete mit mehreren Streifen, mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem Täter. Der blieb jedoch unentdeckt.

Der Täter war bei dem Vorfall in Dietenheim wohl maskiert

Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Der soll wohl etwa 1,80 bis 1.,85 Meter groß und schlank sein. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Zur Tatzeit soll er eine dunkle Jeans und einen schwarzen Pullover getragen haben. Laut Zeugenaussagen waren am Pullover auch weiße Streifen erkennbar. Der Täter war wohl auch mit einer Wollmütze maskiert. Die trug er mit einem Sehschlitz und bis zum Mund nach unten gezogen über dem Kopf.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat einen solchen Mann am Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr im Bereich des Badesees oder in Dietenheim gesehen?

gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Tipps zum Schutz bei Überfällen und zum Verhalten während eines Überfalls gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder im Rahmen von persönlichen Beratungen. Termine können unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. (AZ)