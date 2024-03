Lehrerin, Malerin, Sängerin: Lore Veh aus Egg hat 90. Geburtstag gefeiert

Lore Veh aus Egg hat in ihrem Leben nicht nur viele Schülerinnen und Schüler unterrichtet, sondern sich auch anderweitig ins Gemeinwesen eingebracht.

Eine engagierte Frau aus Egg an der Günz hat kürzlich einen runden Geburtstag gefeiert: Lore Veh, in Weinried mit dem Nachnamen Nägele geboren, wurde im März 90 Jahre alt. Zu ihrer Junglehrerzeit war sie an sechs verschiedenen Dorfschulen tätig, was damals dem Status einer "mobilen Reserve" trotz Referendariats gleichkam. Ab Februar 1964 unterrichtete sie zusammen mit ihrem Ehemann Josef Veh an der zweiklassigen Dorfschule in Egg, bis zur Schulreform 1969. Nach einigen Jahren Auszeit als Mutter war sie 18 Jahre lang, bis zu ihrer Pension, im Angestelltenverhältnis im Schulverband Erkheim tätig.

Ihre Leidenschaft ist das Malen

Im Ruhestand konnte sich Lore Veh mit Leidenschaft ihrem Hobby, dem Malen, widmen. Motive liefert ihr insbesondere das Günztal um Weinried mit seinen Weihern, Wäldchen und Günzschleifen - überhaupt die Landschaft, in der sie sich schon in ihrer Kindheit gerne aufgehalten hat. Mehr als 40 Jahre lang sang die Jubilarin im Kirchenchor St. Bartholomäus in Egg. Außerdem hat sie den Frauenbund Egg aus der Taufe gehoben und zehn Jahre geleitet.

Bürgermeister Wolfgang Walter und Kirchenpfleger Karl Schedel überbrachten Glückwünsche und Geschenke. Das Foto zeigt sie mit ihrer Urenkelin Kassandra aus Zypern, dem Bürgermeister und Kirchenpfleger. (AZ)