Egg

vor 36 Min.

Ein Fahrradparcours ist die neue Attraktion für die Jugend in Egg

Plus In Egg an der Günz ist mit viel ehrenamtlichem Engagement ein Pumptrack entstanden. Mit dem Fahrrad geht es über Wellen, Steilkurven und Schanzen.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Auf ihren Fahrrädern fliegen sich über Wellen, legen sich in die Steilkurven und schanzen über kleine Hügel. Die Kinder hier haben sichtlich Spaß. Am nördlichen Ortsrand von Egg an der Günz ist in den vergangenen Monaten ein kleiner Bikepark entstanden. Viel Mühe und Zeit haben die Initiatoren investiert, um einen Parcours auszutüfteln, der in der Region besonders ist.

Radfahrerinnen und Radfahrer haben die Möglichkeit, durch verschiedene Streckenführungen die beste Route zu finden und den Pumptrack damit an das eigene Können anzupassen. Bei der Eröffnung der neuen Freizeitstätte hat auch Bürgermeister Wolfgang Walter vorbeigeschaut. Er lobt vor allem das große Engagement aus der Bürgerschaft. Denn die Gemeinde hat für den Bikepark lediglich den Grund zur Verfügung gestellt, den Rest haben die Egger selbst erledigt.

