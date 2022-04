Lastwagen fährt auf der A7 bei Fellheim in Sprinter

Der 39-jährige Fahrer bemerkte den Stau an der Wanderbaustelle nicht rechtzeitig. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt.

Ein Sattelzug ist am Dienstag in ein Stauende auf der A7 bei Fellheim gefahren. Nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen war der 39-Jährige gegen 11 Uhr in Richtung Füssen unterwegs und näherte sich einer Wanderbaustelle. Dort staute sich der Verkehr. Der Lkw-Fahrer schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem Fahrzeug vor ihm, einem Mercedes Vito, auf.

Der Sprinter wurde durch den Aufprall auf einen Skoda geschoben. Alle Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Der Lkw-Fahrer musste ein Verwarnungsgeld zahlen. (AZ)