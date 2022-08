Kontrolle auf A7: Lkw-Fahrer hält sich nicht an Lenk- und Ruhezeiten

Polizisten stellen bei der Kontrolle eines Sattelzugs an der A7 bei Fellheim fest, dass der Mann am Steuer unter anderem nicht genügend Pausen eingelegt hat.

Mehrere Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten haben Polizisten am Montag bei der Kontrolle eines Sattelzugs auf der A7 festgestellt. Eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen hatte den Lastwagen bei Fellheim angehalten. Bei der Auswertung des digitalen Kontrollgeräts und der Fahrerkarte des 59-jährigen Lenkers wurden die Beamten laut Polizeibericht auf die Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten aufmerksam.

So hatte der Mann zum Beispiel die Wochenruhezeit um fast zehn Stunden und die tägliche Ruhezeit um bis zu drei Stunden unterschritten. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Unternehmer fertigen die Kontrolleure nun eine Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz an und leiten sie an das Gewerbeaufsichtsamt weiter. (AZ)