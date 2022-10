Lkw-Fahrer legt Pause auf Pannenstreifen der A7 ein

Einer Polizeistreife fällt auf der A7 bei Fellheim ein Sattelzug auf, der verbotswidrig für eine Pause auf dem Seitenstreifen steht. Das hat Konsequenzen.

In unmittelbarer Nähe des Parkplatzes Brüh-Ost auf der A7 bei Fellheim hat eine Polizeistreife in der Nacht auf Mittwoch einen verbotswidrig abgestellten Sattelzug entdeckt. Gegen 0.30 Uhr, so teilt die Autobahnpolizei Memmingen mit, wurde der 48 Jahre alte Fahrer des aus dem Ausland kommenden Lastwagens dabei ertappt, wie er auf dem Pannenstreifen seine Ruhezeit verbrachte.

Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, für welches er eine Sicherheitsleistung in fast dreistelliger Höhe hinterlegte. Anschließend wurde er von den Beamten bei Dettingen von der Autobahn begleitet, um an einer besser geeigneten Örtlichkeit seine Pause einlegen zu können. (AZ)

