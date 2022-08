Unbekannte stehlen altes Ortsschild am Bahnhof in Fellheim

In Fellheim ist ein Schild gestohlen worden, das am alten Bahnhofsgebäude angebracht war. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Diebe haben jüngst den Bahnhof in Fellheim aufgesucht und dort ein Schild entwendet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 28. Juli und 11. August. Bei der Beute handelt es sich um ein altes Ortsschild, das in etwa drei Metern Höhe am ehemaligen Bahnhofsgebäude angebracht war. Der Schaden wird derzeit auf etwa 1000 Euro beziffert. Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung und fragt, wer insbesondere Angaben zur Tat oder zum Täter machen kann. Die Dienststelle ist unter der Rufnummer 08331/100-0 erreichbar. (AZ)