Einbrecher stehlen Werkzeuge und Mopeds in Hittistetten

Unbekannte dringen in zwei Firmengebäude in Hittistetten ein. Sie entwenden Werkzeuge und Kleinkrafträder im Wert von mehreren Tausend Euro.

Bislang unbekannte Personen sind in der Nacht auf Freitag in zwei Gebäude im Gewerbegebiet von Hittistetten eingebrochen. An der ersten Örtlichkeit zwickten sie dem Polizeibericht zufolge den Zaun auf und schlugen im Anschluss die Glastür zum Lagergebäude ein. Vermutlich wurde bei diesem Einbruch jedoch nichts gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Senden zu melden

Anschließend machten sich die Einbrecher an einem weiteren Gebäude zu schaffen. Dort schlugen sie ein Fenster der Werkstatt ein und gelangten ins Innere. Die Unbekannten entwendeten dort nach Angaben der Polizei Werkzeuge und Kleinkrafträder im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden, den die Einbrecher angerichtet haben, wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei untersucht derzeit die gesicherten Spuren. Die Polizeistation Senden bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zu den Tätern machen können, sollten sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 melden. (AZ)