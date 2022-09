Frei laufender Hund beißt Katze in Illerberg tot

Ein Hund läuft in den Garten eines Hauses in Illerberg, geht dort sofort auf eine Katze los und beißt sie tot. Nun sucht die Polizei Halter und Tier.

Ein unbekannter Hund hat eine Katze in Illerberg totgebissen. Wie die Polizei mitteilt, kam der frei laufende Hund am Montagabend gegen 19.45 Uhr in den Garten eines Wohnanwesens in der Witzighauser Straße. Der Hund nutzte demnach ein Loch im Gartenzaun, ging unvermittelt auf die Katze des Bewohners los und biss diese zu Tode. Anschließend lief der Hund in unbekannte Richtung davon.

Der verantwortliche Hundehalter war nach Angaben des Katzenbesitzers nicht zu sehen. Die Polizei teilt mit, dass der Hund dem Mann jedoch schon des Öfteren negativ aufgefallen sei. Deswegen liege der Rückschluss nahe, dass das Tier ebenfalls in Illerberg gehalten wird. Dennoch liegt der Polizei keine detaillierte Beschreibung des Tieres vor. Der Hundehalter oder unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (AZ)