Geparktes Auto zerkratzt: rund 2000 Euro Schaden

Jemand hat ein Auto in Illerberg mutwillig beschädigt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein Auto ist in Illerberg zerkratzt worden. Der Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand bereits zwischen dem Abend des 1. und dem Morgen des 2. April. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto in der Oberen Hauptstraße. Der 59-jährige Besitzer stellte bei seiner Rückkehr fest, dass jemand es im Bereich der rechten und linken Seite und am Heck zerkratzt hat. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefonnummer 07303-9651-0 entgegen. (AZ)