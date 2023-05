Jugendliche wollen Kinderrutsche aus Garten in Illerberg stehlen

Mehrere Personen machen sich nachts in einem Garten in Illerberg zu schaffen. Als die Polizei vor Ort eintrifft, sind die Unbekannten schon wieder weg.

Gegen 3 Uhr ist in der Nacht auf Samstag die Polizei wegen eines Vorfalls in Illerberg gerufen worden. Laut der Mitteilung wollten mehrere Personen im Bereich des Burghaldewegs in Illerberg eine Kinderrutsche aus einem Garten entwenden. Zudem wurde ein Zaunelement beschädigt. Die unbekannten Personen, nach Angaben der Polizei waren es augenscheinlich Jugendliche, flüchteten noch vor Eintreffen der Streifen. Die Polizisten machten sich auf die Suche, konnten die Störenfriede aber nicht finden. Die Polizeiinspektion Illertissen ermittelt und bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, sich bei Dienststelle in Illertissen zu melden. Diese hat die Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)