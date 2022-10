Frau missachtet Vorfahrt und wird in Illerrieden leicht verletzt

Eine Autofahrerin möchte mit ihrem Wagen eine Straße in Illerrieden überqueren. Dabei macht sie jedoch einen Fehler und verursacht eine Kollision.

Eine leichte verletzte Frau und 12.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag in Illerrieden ereignet hat. Gegen 12.10 Uhr, so teilt die Polizei mit, befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Renault einen Feldweg bei Illerrieden. Am nördlichen Ortseingang wollte sie die Ulmer Straße queren, um weiter in die Wochenauer Straße zu fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 73-jährigen Skoda-Fahrerin, die von Oberkirchberg nach Illerrieden fuhr.

Die Verletzte musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Die 41-Jährige erlitt dem Polizeibericht zufolge leichte Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. (AZ)