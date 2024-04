39-Jähriger verliert beim Abbiegen in Illertissen seinen Anhänger

Das mit Ziegelsteinen beladene Gefährt stürzte eine Böschung hinunter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Ein 39-Jähriger ist gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann von der Nordtangente nach links in die Ulmer Straße in Illertissen eingebogen. Wie die Polizei mitteilt, verlor er beim Abbiegen aus ungeklärten Gründen seinen Anhänger. Der mit Ziegelsteinen beladene Anhänger stürzte die Böschung hinunter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)