Alle vier Reifen an geparktem Auto zerstochen

In Illertissen sind alle vier Reifen eines Autos zerstochen worden.

Böses Erwachen für einen Autofahrer in Illertissen: An seinem Mercedes waren am Freitagmorgen alle vier Reifen platt.

Eine bislang unbekannte Person hat zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, an einem Mercedes, der in der Adolf-Kempter-Straße in Illertissen abgestellt war, alle vier Reifen zerstochen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 600 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)

