Illertissen

13:06 Uhr

Angebliche Fassadenreiniger in Illertissen unterwegs

Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass die angeblichen Fassadenreiniger in Illertissen für die angebotenen Dienste keine Erlaubnis hatten.

Angebliche Fassadenreiniger haben an mehreren Haustüren in Illertissen geklingelt, um Arbeiten am Haus anzubieten. Eine Erlaubnis hatten sie dafür nicht.

Zwei angebliche Fassadenreiniger sind am Samstagmittag durch die Straßen Illertissens gezogen und haben an diversen Haustüren geklingelt, um Arbeiten am Haus anzubieten. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden von ihnen kontrolliert und konnten dabei keinen Reisegewerbeschein vorzeigen. Angebliche Fassadenreiniger in Illertissen hatten keine Erlaubnis Die Beamten nahmen deshalb die Personalien der Personen auf, untersagten ihnen die Arbeit und informierten das Landratsamt Neu-Ulm über den Vorfall. (AZ)

