Auto kracht in der Vöhlinstraße in geparktes Fahrzeug

In der Vöhlinstraße in Illertissen hat sich am Samstagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet, der glücklicherweise keine Verletzten forderte, aber doch relativ hohen Sachschaden verursachte. Ein am südlichen Straßenrand unmittelbar nach Ende des dortigen Halteverbots geparkter VW-Polo wurde laut Polizei allem Anschein nach von einem bergauf fahrenden BMW-Fahrer übersehen, sodass dieser gegen den Polo prallte. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte insgesamt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. (wis)