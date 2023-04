Autofahrer fährt in Illertissen gegen Stromkasten

Ein bislang Unbekannter streift in Illertissen einen Stromkasten und beschädigt diesen, sodass 5000 Euro Schaden entstehen.

Ein Unbekannter ist in Illertissen gegen einen Stromkasten gefahren. Laut Polizeiangaben fuhr der Unbekannte im Tatzeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 18.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug auf der Industriestraße eine Umleitungsstrecke. Dabei touchierte er einen Stromkasten, der am Straßenrand aufgestellt ist. Dabei wurde eine Abdeckplatte an dem Kasten zerstört. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)